Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни

Для премьеры фильма Пугачева выбрала темное платье в пол, сидящее по фигуре. Образ она дополнила короткой курткой, широким поясом и украшениями. Как отмечает агентство Nation News, многие гости на премьере отметили, что 70-летняя певица прекрасно выглядит.

Татьяна Гулина. Пугачева перед премьерой поделилась, что в фильме есть все, что она «хотела показать публике». Когда певица заговорила об уходе со сцены, зрители прервали ее аплодисментами. стали признаваться в любви и просить остаться. Напомним, что весной Пугачева после девяти лет перерыва. организовала большой юбилейный концерт и даже отправилась на гастроли в Минск. Пугачева сообщила поклонникам, что премьерный фильм является «постскриптумом» и снимался он «на память». Она личноконтролировала работу над картиной, авторами которой выступили Филипп Григорьян

Галкин не пришел на премьеру фильма из-за гастролей. Артист в своем Instagram сообщил, что у него концерты в Архангельске и Северодвинске.