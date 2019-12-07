Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва возмущена "маршем" на Крым
Москва возмущена "маршем" на Крым
Политика
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма
В мире
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
В Киеве зреет новый "майдан"
В Киеве зреет новый "майдан"
В мире

Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни 

Ura.Ru + ещё 5
Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни
Фото: depositphotos.com
Певица Алла Пугачева на премьеру своего фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» пришла без супруга, артиста Максима Галкина. В кинотеатре «Октябрь», где прошел показ, ее поддержали дочь Кристина Орбакайте с семьей, а также российские звезды кино и телевидения: Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Игорь Николаев, Егор Дружинин, Юлия Самойлова, Алика Смехова.
Для премьеры фильма Пугачева выбрала темное платье в пол, сидящее по фигуре. Образ она дополнила короткой курткой, широким поясом и украшениями. Как отмечает агентство Nation News, многие гости на премьере отметили, что 70-летняя певица прекрасно выглядит.
Пугачева перед премьерой поделилась, что в фильме есть все, что она «хотела показать публике». Когда певица заговорила об уходе со сцены, зрители прервали ее аплодисментами. стали признаваться в любви и просить остаться. Напомним, что весной Пугачева после девяти лет перерыва. организовала большой юбилейный концерт и даже отправилась на гастроли в Минск. Пугачева сообщила поклонникам, что премьерный фильм является «постскриптумом» и снимался он «на память». Она личноконтролировала работу над картиной, авторами которой выступили Филипп Григорьян и Татьяна Гулина.
Галкин не пришел на премьеру фильма из-за гастролей. Артист в своем Instagram сообщил, что у него концерты в Архангельске и Северодвинске.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Ura.Ru: последние новости
Лидер «Ногу свело!» объявил о деградации россиян Лидер «Ногу свело!» объявил о деградации россиян Ургант представил свою версию разговора с Дмитрием Медведевым Ургант представил свою версию разговора с Дмитрием Медведевым В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие
Комментарии 1 
Теги:
Шоу-бизнес , СССР , Филипп Григорьян , Игорь Николаев , Кристина Орбакайте , Юлия Самойлова , Алика Смехова , Егор Дружинин , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , Татьяна Гулина , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва возмущена «маршем» на Крым
Москва возмущена «маршем» на Крым 88
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма 398
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 209
В Киеве зреет новый «майдан»
В Киеве зреет новый «майдан»
В 2020 году на рынке могут появиться пять новых iPhone
В 2020 году на рынке могут появиться пять новых iPhone
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение