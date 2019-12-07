Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни 

Певица Алла Пугачева на премьеру своего фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» пришла без супруга, артиста Максима Галкина. В кинотеатре «Октябрь», где прошел показ, ее поддержали дочь Кристина Орбакайте с семьей, а также российские звезды кино и телевидения: Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Игорь Николаев, Егор Дружинин, Юлия Самойлова, Алика Смехова.
Для премьеры фильма Пугачева выбрала темное платье в пол, сидящее по фигуре. Образ она дополнила короткой курткой, широким поясом и украшениями. Как отмечает агентство Nation News, многие гости на премьере отметили, что 70-летняя певица прекрасно выглядит.
Пугачева перед премьерой поделилась, что в фильме есть все, что она «хотела показать публике». Когда певица заговорила об уходе со сцены, зрители прервали ее аплодисментами. стали признаваться в любви и просить остаться. Напомним, что весной Пугачева после девяти лет перерыва. организовала большой юбилейный концерт и даже отправилась на гастроли в Минск. Пугачева сообщила поклонникам, что премьерный фильм является «постскриптумом» и снимался он «на память». Она личноконтролировала работу над картиной, авторами которой выступили Филипп Григорьян и Татьяна Гулина.
Галкин не пришел на премьеру фильма из-за гастролей. Артист в своем Instagram сообщил, что у него концерты в Архангельске и Северодвинске.