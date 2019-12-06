Пугачева представила фильм «Тот самый концерт»

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце. Поклонники, купившие билеты на премьеру, собрались в кинотеатре "Октябрь" за полтора часа до показа, передает корреспондент ТАСС.

"Алла Борисовна всегда, начиная с 1975 года, была пионером на российской музыкальной сцене и продолжает быть пионером. В том числе она наконец добралась до кинематографа. Подошла издалека — через свой концерт, сыгранный один раз в Москве, — отметил со сцены генеральный директор Первого канала и сопродюсер фильма Константин Эрнст. — Мы все здесь собрались благодаря одному человеку, которому мы верим, которого мы столько лет любим и которым восхищаемся. Алла, все здесь ради тебя".

17 апреля артистка дала концерт "Алла Пугачева. P. S. " в Государственном Кремлевском дворце в Москве в честь своего 70-летия, которое она отметила 15 апреля. Режиссером вечера стал лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян , танцевальные номера ставил Егор Дружинин . Основу программы составили новые песни. Режиссером киноверсии выступила Татьяна Гулина

Первыми фильм о концерте увидели жители Барнаула и Благовещенска 31 октября, после чего лента отправилась на гастроли по всей стране. Как сообщил сооснователь студии "Водород", работавшей над фильмом, Михаил Врубель , "Тот самый концерт" уже показали в 75 городах для почти 200 тысяч зрителей. В кинозалах Москвы и Санкт-Петербурга ленту покажут 7 и 8 декабря.

Алла Пугачева — лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса, исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.