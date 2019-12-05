После смерти режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова — младшего продолжение фильмов «Брат» и «Брат 2» невозможно. Об этом радио Sputnik заявил актер Виктор Сухоруков.
По его словам, если когда-нибудь и снимут «Брат 3», то это будет абсолютно новый фильм.
«Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте», — пояснил Сухоруков, который сыграл в двух лентах брата главного героя.
Актер высказал мнение, что у продолжения фильмов «должны быть родители».
«Продолжение не может быть без родителей оригинала. А это (сообщение о съемках «Брата 3», ‒ Прим. ред.) все баловство, и к Балабанову, Бодрову и фильму «Брат» никакого отношения не имеет. И я уже туда не пойду. Пусть без меня снимают», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», шоумен Стас Барецкий ранее заявил о намерении снять продолжение культовых фильмов «Брат» и «Брат 2». В главных ролях он планировал задействовать актеров и представителей шоу-бизнеса. По словам Барецкого, съёмки картины уже начались, несколько сцен готовы.