Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
"Отнимала много сил": россиянка убила дочь
"Отнимала много сил": россиянка убила дочь
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия

Сухоруков объяснил, почему не будет «Брата — 3» 

Рамблер 59 минут назад
Сухоруков объяснил, почему не будет «Брата — 3»
Фото: РИА Новости
После смерти режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова — младшего продолжение фильмов «Брат» и «Брат 2» невозможно. Об этом радио Sputnik заявил актер Виктор Сухоруков.
По его словам, если когда-нибудь и снимут «Брат 3», то это будет абсолютно новый фильм.
«Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте», — пояснил Сухоруков, который сыграл в двух лентах брата главного героя.
Актер высказал мнение, что у продолжения фильмов «должны быть родители».
«Продолжение не может быть без родителей оригинала. А это (сообщение о съемках «Брата 3», ‒ Прим. ред.) все баловство, и к Балабанову, Бодрову и фильму «Брат» никакого отношения не имеет. И я уже туда не пойду. Пусть без меня снимают», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», шоумен Стас Барецкий ранее заявил о намерении снять продолжение культовых фильмов «Брат» и «Брат 2». В главных ролях он планировал задействовать актеров и представителей шоу-бизнеса. По словам Барецкого, съёмки картины уже начались, несколько сцен готовы.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Сухоруков , Алексей Балабанов , Стас Барецкий , Сергей Бодров , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 22
«Отнимала много сил»: россиянка убила дочь
«Отнимала много сил»: россиянка убила дочь 1
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 271
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции 123
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение