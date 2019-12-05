Сухоруков объяснил, почему не будет «Брата — 3»

По его словам, если когда-нибудь и снимут «Брат 3», то это будет абсолютно новый фильм.

«Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте», — пояснил Сухоруков, который сыграл в двух лентах брата главного героя.

Актер высказал мнение, что у продолжения фильмов «должны быть родители».

«Продолжение не может быть без родителей оригинала. А это (сообщение о съемках «Брата 3», ‒ Прим. ред.) все баловство, и к Балабанову, Бодрову и фильму «Брат» никакого отношения не имеет. И я уже туда не пойду. Пусть без меня снимают», — подчеркнул он.