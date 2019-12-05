Сюткин рассказал, как Агузарова подставила «Браво» 

Жанна Агузарова отказалась выступать с группой «Браво» на концерте в Самаре, сославшись на необходимость лететь на пресс-конференцию на Марс, заявил «Пятому каналу» Валерий Сюткин. Музыкант выручил коллег, спев все песни за эпатажную артистку.
Сюткин отметил, что инцидент произошёл в 1998 году. Агузарова пообещала выступить на концерте группы «Браво» в Самаре. Артистка приехала город, но на сцену так и не вышла.
«Просто так уехала из Самары, сославшись на пресс-конференцию на Марсе. Я просто сказал сразу — я все спою, ребят, не расстраивайтесь», — заявил Сюткин, подчеркнув, что своим поступком артистка подвела всю команду.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Агузарова вышла на сцену после долгого перерыва. Агузарова выступила в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вместе с Аллой Пугачевой. Звезды спели дуэтом, при этом, по словам журналистов, давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» едва не затмила в номере примадонну.
При этом певец Александр Малинин назвал возвращение артистки на большую сцену «возвращением мертвеца». Он также отметил, что Агузарова является его давней подругой. Раньше артисты ходили друг к другу в гости. При этом Малинин заявил, что певица сохранила мега-популярность, которую обрела три десятка лет назад.