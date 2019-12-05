Светлану Иванову высмеяли в роддоме

Сотрудники родильного дома высмеяли актрису Светлану Иванову за ляп в сериале «Тест на беременность». Об этом она сама рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Теста на беременность» — сериал Первого канала. Светлана Иванова играет в нем главную роль — акушера-гинеколога в экспериментальном научно-медицинском центре Натальи Бахметьевой. Первый сезон сериала вышел в эфир в 2014 году. В 2017-м вышел второй. 2 декабря 2019-го вышел новый.

Согласно сведениям из открытых источников, в работе по меньшей мере над первым сезоном «Теста на беременность» принимали участие настоящие акушеры.

«Без ляпов в медицинских проектах не обходится», — рассказала Светлана Иванова на шоу «Вечерний Ургант» вчера.

По словам актрисы, сотрудники родильного дома, в котором она рожала второго ребенка, в разговоре с ней «обсмеяли» создателей сериала за неправильное произнесение актерами слова cito, которое означает «срочно». Артисты «Теста на беременность» произносили его как «сито», тогда как правильно говорить «цито».