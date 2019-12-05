Алсу поздравила мужа с 42-летием фразой из рекламы 

Алсу на своей странице в Instagram поздравила своего мужа предпринимателя Яна Абрамова с днём рождения и призналась ему в любви. К тёплым словам присоединились звезды российского шоу-бизнеса.
Яну Абрамову исполнилось 42 года. В день рождения его супруга певица Алсу разместила на своей странице в Instagram трогательный пост. На опубликованном в соцсети снимке артистка находится в объятиях мужа.
«И пусть весь мир подождёт. Happy Birthday my Love», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
В комментариях к поздравлениям присоединись представители отечественного шоу-бизнеса.
«Поздравляю от всей души!» — написала Катя Лель.
«Поздравляю, с днём рождения», — отметилась Жасмин.
«Мои поздравления!» — был лаконичен Арман Давлетьяров.
2019 год, как ранее сообщал «Рамблер», выдался у Алсу непростым. Дочь певицы Микелла стала победительницей шоу «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов телезрителей против 28% голосов, отданных ее ближайшему преследователю Максиму Ержану. Зрители посчитали результаты несправедливыми. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.