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Алсу поздравила мужа с 42-летием фразой из рекламы 

Рамблер 36 минут назад
Алсу поздравила мужа с 42-летием фразой из рекламы
Фото: Instagram
Алсу на своей странице в Instagram поздравила своего мужа предпринимателя Яна Абрамова с днём рождения и призналась ему в любви. К тёплым словам присоединились звезды российского шоу-бизнеса.
Яну Абрамову исполнилось 42 года. В день рождения его супруга певица Алсу разместила на своей странице в Instagram трогательный пост. На опубликованном в соцсети снимке артистка находится в объятиях мужа.
«И пусть весь мир подождёт. Happy Birthday my Love», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
В комментариях к поздравлениям присоединись представители отечественного шоу-бизнеса.
«Поздравляю от всей души!» — написала Катя Лель.
«Поздравляю, с днём рождения», — отметилась Жасмин.
«Мои поздравления!» — был лаконичен Арман Давлетьяров.
2019 год, как ранее сообщал «Рамблер», выдался у Алсу непростым. Дочь певицы Микелла стала победительницей шоу «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов телезрителей против 28% голосов, отданных ее ближайшему преследователю Максиму Ержану. Зрители посчитали результаты несправедливыми. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Катя Лель , Ян Абрамов
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