Алсу поздравила мужа с 42-летием фразой из рекламы

Алсу на своей странице в Instagram поздравила своего мужа предпринимателя Яна Абрамова с днём рождения и призналась ему в любви. К тёплым словам присоединились звезды российского шоу-бизнеса.

Яну Абрамову исполнилось 42 года. В день рождения его супруга певица Алсу разместила на своей странице в Instagram трогательный пост. На опубликованном в соцсети снимке артистка находится в объятиях мужа.

«И пусть весь мир подождёт. Happy Birthday my Love», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В комментариях к поздравлениям присоединись представители отечественного шоу-бизнеса.

«Поздравляю от всей души!» — написала Катя Лель.

«Поздравляю, с днём рождения», — отметилась Жасмин.

«Мои поздравления!» — был лаконичен Арман Давлетьяров.

2019 год, как ранее сообщал «Рамблер», выдался у Алсу непростым. Дочь певицы Микелла стала победительницей шоу «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов телезрителей против 28% голосов, отданных ее ближайшему преследователю Максиму Ержану. Зрители посчитали результаты несправедливыми. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.