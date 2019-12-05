Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Ургант пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации. Телеведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале упрекнул Певцова в том, что тот назвал Познера врагом народа, хотя таких слов никто не произносил.

Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: «я не согласен, неправильная точка зрения», — нет, он сказал: «враг России». И это резкое заявление, — отметил Ургант.

Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Певцов жёстко ответил журналисту Владимиру Познеру на его слова о мракобесах и абортах. Именно так телеведущий назвал сторонников запрета прерывания беременности. Артист уверен, что слова Познера доказывают его враждебность по отношению к России. Певцов считает, что известный интервьюер хочет вымирания страны.