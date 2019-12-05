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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру 

News.ru 1 час назад
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение актёра Дмитрия Певцова к журналисту Владимиру Познеру, в котором тот назван «чужим для России». Актёру не понравились слова журналиста о том, что противники абортов являются мракобесами, а десяти процентам населения планеты присущи гомосексуальные наклонности.
Ургант пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации. Телеведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале упрекнул Певцова в том, что тот назвал Познера врагом народа, хотя таких слов никто не произносил.
Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: «я не согласен, неправильная точка зрения», — нет, он сказал: «враг России». И это резкое заявление, — отметил Ургант.
Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Певцов жёстко ответил журналисту Владимиру Познеру на его слова о мракобесах и абортах. Именно так телеведущий назвал сторонников запрета прерывания беременности. Артист уверен, что слова Познера доказывают его враждебность по отношению к России. Певцов считает, что известный интервьюер хочет вымирания страны.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Иван Ургант , Владимир Познер
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