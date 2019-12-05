Шаляпин напугал поклонников лицом после пластики

Певец Прохор Шаляпин показал поклонникам лицо сразу после операции. Артист произвёл круговую подтяжку, чтобы оставаться молодым.

Снимок Шаляпин подписал в стиле, что зазорно не следить за собой и не бороться со старостью.

Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать! — пообещал певец.

На поклонников снимок произвёл ужасающее впечатление Они едва узнали певца.

Тихий ужас, — прокомментировали пользователи снимок.

Ранее News.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.