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Шаляпин напугал поклонников лицом после пластики 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
Шаляпин напугал поклонников лицом после пластики
Фото: globallookpress.com
Певец Прохор Шаляпин показал поклонникам лицо сразу после операции. Артист произвёл круговую подтяжку, чтобы оставаться молодым.
Снимок Шаляпин подписал в стиле, что зазорно не следить за собой и не бороться со старостью.
Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать! — пообещал певец.
На поклонников снимок произвёл ужасающее впечатление Они едва узнали певца.
Тихий ужас, — прокомментировали пользователи снимок.
Ранее News.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.
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Теги:
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин
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