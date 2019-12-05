Внучка Гурченко разделила наследство знаменитой бабушки

Наследство Гурченко оценивается в сумму около 50 миллионов рублей: сюда входят несколько квартир, дача и т.д. В передаче Королева заявила, что недовольна решением суда, который поделил наследство между родственниками пополам. Она отметила, что ее отец Александр Королев никакого отношения к звёздной фамилии не имеет. Кроме того, мужчину обвинили в том, что он никогда не заботился о своей дочери, а после кончины дочери Гурченко Марии быстро нашел себе новую пассию.

Елена также отметила, что Александр был равнодушен к ее матери даже накануне ее смерти: он якобы отказался вызывать «скорую помощь» своей супруге в последний день ее жизни. При этом девушка не исключила, что отец на самом деле не является ей родным по крови человеком. Королёва изъявила желание пройти ДНК-тест, однако ее отец от процедуры отказывается, поскольку в случае, если эксперты установят отсутствие его связи с семьей Гурченко, он может лишиться выигранной половины наследства.