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Шоу-бизнес

Внучка Гурченко разделила наследство знаменитой бабушки 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева судилась с родным отцом за наследство знаменитой актрисы. Об отношениях с мужем единственной дочери артистки девушка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
Наследство Гурченко оценивается в сумму около 50 миллионов рублей: сюда входят несколько квартир, дача и т.д. В передаче Королева заявила, что недовольна решением суда, который поделил наследство между родственниками пополам. Она отметила, что ее отец Александр Королев никакого отношения к звёздной фамилии не имеет. Кроме того, мужчину обвинили в том, что он никогда не заботился о своей дочери, а после кончины дочери Гурченко Марии быстро нашел себе новую пассию.
Елена также отметила, что Александр был равнодушен к ее матери даже накануне ее смерти: он якобы отказался вызывать «скорую помощь» своей супруге в последний день ее жизни. При этом девушка не исключила, что отец на самом деле не является ей родным по крови человеком. Королёва изъявила желание пройти ДНК-тест, однако ее отец от процедуры отказывается, поскольку в случае, если эксперты установят отсутствие его связи с семьей Гурченко, он может лишиться выигранной половины наследства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», врач-диетолог Марият Мухина отметила, что причиной смерти Людмилы Гурченко мог стать неправильный подход к похудению. По ее словам, при составлении диеты необходимо в первую очередь учитывать потребности организма в белке, нехватка которого может сказаться на прочности костей и иммунитете. По этой причине, уверяет эксперт, произошла трагедия с актрисой Людмилой Гурченко после того, как она, упав, сломала шейку бедра. Артистка, по ее мнению, не смогла восстановиться из-за нехватки кальция в организме.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Александр Королев , Людмила Гурченко , Марият Мухина , Елена Королева
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