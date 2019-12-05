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Внучка Гурченко поделила с отцом через суд наследство бабушки 

News.ru 1 час назад
Состояние актрисы оценивается в 50 млн рублей, в него входят квартиры, дача и прочие ценности.
Всё наследство Гурченко суд разделил между Еленой и её отцом пополам. Внучка звезды советского кино считает такой раздел несправедливым: её отец Александр Королёв не имеет никакого отношения к знаменитой фамилии, к тому же он с рождения был холоден к дочери.
С отцом невозможно договориться, рассказала Елена Королёва в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. То ли из принципа, то ли из жадности отец не желает отдавать дочери целиком ни одну квартиру, не хочет он и расстаться с дачей. При этом у мужчины давно уже есть новая спутница жизни, у которой он проводит большую часть времени.
Своего отца Елена считает виноватым в смерти матери. Именно его чёрствость и равнодушное отношение к единственной дочери Людмилы Гурченко Марии стали причиной того, что он не стал вызывать жене скорую в последний день её жизни. Ему было абсолютно всё равно, как чувствует себя Мария и чего они с дочерью вообще хотят, жаловалась Елена. Она не считает отца родным человеком ни в прямом, ни в переносном смысле. И даже была бы рада, если б он оказался ей не родным по крови.
Для устранения сомнений Елене предложили сделать ДНК-тест, но Александр Королёв пока категорически отказывается от этого. В случае, если выяснится, что он не имеет никакого отношения к Елене — а такое вполне может быть, уверены друзья Марии Королёвой — он может лишиться выигранной в суде половины наследства великой актрисы.
Ранее News.ru сообщал, что в ноябре 2017 года единственная дочь советской и российской актрисы театра и кино Людмилы Гурченко 58-летняя Мария Королёва была найдена мёртвой в подъезде своего дома. До того как тело Королёвой было обнаружено её родственниками и соседями, оно около часа пролежало в подъезде московского дома, в котором она жила.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Александр Королев , Людмила Гурченко , Мария Королева , Елена Королева
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