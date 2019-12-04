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Развеять слухи и послать к черту: закроют ли «Давай, поженимся!» 

Рамблер 1 час назад
Развеять слухи и послать к черту: закроют ли «Давай, поженимся!»
Фото: globallookpress.com
Ведущие программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова и Лариса Гузеева прокомментировали каналу «360» слухи о возможном закрытии шоу. При этом одна телесваха не стала ручаться за руководство Первого канала, а другая послала журналистов к чёрту.
Роза Сябитова заявила, что объективных причин закрывать «рейтинговую, народную программу, которая приносит неплохие доходы каналу» нет. По ее словам, если руководство Первого канала примет непопулярное решение, то передача продолжит сниматься для YouTube-канала.
«Бывают разные времена, вся страна перестраивается на новые рельсы, мы проседаем, но всегда выныриваем. Мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — отметила телеведущая.
Лариса Гузеева обсуждать возможность закрытия программы с журналистами в телефонном разговоре не пожелала.
«Слушайте, мне даже вам лень отвечать. К черту идите», — заявила звезда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что коллектив программы «Давай, поженимся!» планируется отправить в отпуск на месяц без какой либо конкретики о будущем передачи. Причиной тому стали якобы очень низкие рейтинги. Отмечалось, что многие сотрудники после таких новостей начали искать новую работу.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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