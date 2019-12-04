«Используй Бабкину»: певица прислала Урганту странное фото 

Надежда Бабкина прислала в редакцию программы «Вечерний Ургант» забавный снимок с просьбой показать его в эфире. Администраторы передачи официальной странице передачи в Instagram попросили подписчиков придумать к фото смешной комментарий.
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Накануне в нашу редакцию пришла фотография от Надежды Бабкиной с предложением использовать снимок в эфире. В кадре сама Надежда Георгиевна и директор её театра Антон Собянин на гастролях в Риге. Мы предлагаем вам придумать смешную подпись к этому фото с тегом #ИспользуйБабкину 😉
Пост был опубликован 4 декабря. На снимке изображена 69-летняя Бабкина в неоднозначной позе на кровати, к которой сзади «пристроился» директор ее театра «Русская песня» Антон Собянин. Администраторы «Вечернего Урганта» пояснили, что фото, сделанное в Риге, в редакцию прислала сама Бабкина.
«Мы предлагаем вам придумать смешную подпись к этому фото с тегом #ИспользуйБабкину», — говорится в подписи к посту (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики живо откликнулись на предложение.
«Держусь за надежду», — отметила пользовательница под ником lusinekazarian1078.
«Согнуть-согнули, а выпрямить не могут», — написал pelarus_111.
«НЕмодный приговор Бабкиной», — предложила свой вариант limelisious.
Спустя полдня после публикации пост набрал более 31 тысячи лайков и несколько сотен комментариев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Надежда Бабкина призналась, что ее супруг Евгений Гор специально общается с молодыми девушками, чтобы вывести ее на эмоции. При этом певец, по ее словам, уверяет, что артистка «даст фору» любой молодой сопернице.