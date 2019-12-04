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«Угрожал пистолетом»: Шепелев о конфликте с отцом Жанны Фриске 

Газета.Ru 2 часа назад
«Угрожал пистолетом»: Шепелев о конфликте с отцом Фриске
Фото: Газета.Ru
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о непростых отношениях с семьей своей покойной возлюбленной Жанны Фриске. По словам шоумена, суд постановил родителям певицы видеться с внуком по полтора часа два раза в месяц, но они ни разу к нему не приехали.
Ведущий передачи «На самом деле» Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с семьей скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске. В частности, он признался, что был в шоке от поведения отца покойной артистки Владимира Копылова, который в поисках внука пришел на детскую площадку с оружием.
«Как только не стало Жанны, первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он пришел на эту площадку с пистолетом! Я не шучу! И если бы не охранник, который встал между нами и увел его, я не знаю, что было бы дальше! Он угрожал мне. И это не все, что происходило тогда», — рассказал Шепелев телеведущей Ксенией Собчак в рамках ее YouTube-шоу.
Помимо этого случая шоумен вспомнил о другом инциденте, спланированном отцом артистки: однажды пятеро мужчин перегородили ему дорогу и на глазах у двухлетнего ребенка сломали охраннику руку. Во время этой борьбы, по словам Шепелева, рядом стоял Копылов и пытался дотянуться до мальчика.
«И это когда я держу ребенка на руках. Есть заявление в полицию. Платон помнит о кошмаре, не зная, кто там участвовал. Я ничего не говорю и не объясняю, но когда-нибудь нам придется поговорить об этом», — поделился он.
Также он прокомментировал скандал вокруг собранных на лечение певицы денег, которые семье пришлось вернуть Русфонду. По словам ведущего, средства в размере 21 млн рублей сняли со счета родители артистки.
«Я несколько лет молчал, не комментировал и считал неправильным это делать. Мы не продвинулись, мы не общаемся, с внуком они не видятся. Есть решение суда, они сами инициировали порядок общения с ребенком, чтобы было официально», — сказал Шепелев.
Он подчеркнул, что, согласно постановлению суда, родители Фриске могут видеться с внуком по полтора часа два раза в месяц. Однако, по словам Шепелева, на эти свидания они не приходят до сих пор.
«Мне важно, чтобы он рос в спокойствии. С моей стороны было требование — не выкладывать фотографии с ребенком, не таскать его по телепередачам», — сказал ведущий.
Он отметил, что в последние годы жизни у Жанны Фриске были большие проблемы в общении с отцом. При этом, по словам шоумена, после смерти певицы ее родители начали посещать многочисленные ток-шоу и обвинять его в плохом воспитании ребенка.
«Жанна не общалась с отцом. За те два года, которые прошли с момента нашего знакомства до ее болезни, я видел его один раз. У них были тяжелейшие отношения, они не разговаривали по полгода», — поделился Шепелев.
Телеведущий признался, что дорожит воспоминаниями о Фриске и не скрывает этого от своей новой возлюбленной — дизайнера Екатерины Тулуповой.
«Я думаю, мы бы стали мужем и женой. Я ведь сделал ей предложение. Я знаю ее легкой, нежной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Но я ее не знаю как жену и мать. Я не скрываю от Кати, что я дорожу этим прошлым. Не отказываюсь от него. Это многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком. Но я не хочу жить прошлым», — сказал Шепелев.
В ноябре он впервые опубликовал в Instagram фотографию с новой избранницей в ответ на сообщения в СМИ о его предстоящей свадьбе.
«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?» — обратился к подписчикам Шепелев.
Телеведущий рассказал, что познакомился с Тулуповой благодаря их детям, которые ходили в один детский сад. «Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — отметил он.
Судя по комментариям к публикации, не все пользователи соцсети остались довольны выбором Шепелева. Часть из них напомнили об отношениях с Фриске, а другие обвинили ведущего в том, что он не разрешает близким певицы видеться с Платоном.
«Лучше бы ты так Жанну целовал!», «Жанну жалко. Ребенок, наверное, не знает, кто его мама», — возмутились подписчики. Однако большинство пользователей поддержали Шепелева, пожелав паре счастья и долгих лет совместной жизни.
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Теги:
Шоу-бизнес , Статьи , Владимир Копылов , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Дмитрий Шепелев
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