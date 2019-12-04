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«Я не знаю ее женой»: Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Не знаю ее женой»: Шепелев об отношениях с Фриске
Фото: РИА Новости
Во время записи очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», героем которого стал Дмитрий Шепелев, ведущая задала своему коллеге провокационный вопрос. Ксения поинтересовалась, поженились бы они с Жанной Фриске, если бы ее не забрала тяжелая болезнь.
Сначала Дмитрий ответил утвердительно, сославшись на то, что он делал певице предложение, и она ответила на него согласием. Однако чуть позже он замялся и откровенно рассказал, что сам не раз задавал себе этот вопрос.
«Я знаю ее (Жанну, — прим. авт.) очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой. Я не знаю ее женой, — серьезно сказал Шепелев. — И поэтому я не могу до конца, по-настоящему ответить на этот вопрос. Понимаешь? Для она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни».
Напомним, ведущий несколько лет прожил с Жанной Фриске в незарегистрированном браке. В 2013 году у них родился сын Платон, после чего артистка стала жаловаться на головные боли. Обследование показало страшный диагноз — опухоль головного мозга. Лечение не помогло, летом 2015 года певица умерла. Сейчас Шепелев уже сошелся с другой женщиной.
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Теги:
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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