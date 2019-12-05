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Сергей Лазарев усмотрел плагиат в ролике американской авиакомпании 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Лазарев усмотрел плагиат на свое выступление
Фото: globallookpress.com
Певец Сергей Лазарев нашёл сходство между своим выступлением на Евровидении и роликом американской авиакомпании. Об этом 36-летний артист написал в Instagram.
Лазарев заметил, что пиарщики применили такой же приём — с зеркалами за спиной. Но только у певца это были экраны, транслировавшие его разные движения, а американцы показали со всех сторон свою бортпроводницу, которая демонстрирует, как надо пользоваться спасательным жилетом.
Инстаграм
Я рад, что мой номер на Евровидении не прошел незамеченным во всем мире! Может, потребовать с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат? — комментирует ролик певец.
Ранее News.ru сообщал, что российский композитор Игорь Крутой неожиданно подогрел слухи относительно романа певцов Ани Лорак и Сергея Лазарева. Исполнители вместе побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.
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Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Безопасность , Филипп Киркоров , Игорь Крутой , Сергей Лазарев
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