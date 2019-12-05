Лазарев усмотрел плагиат на свое выступление

Сергей Лазарев усмотрел плагиат в ролике американской авиакомпании

Певец Сергей Лазарев нашёл сходство между своим выступлением на Евровидении и роликом американской авиакомпании. Об этом 36-летний артист написал в Instagram.

Лазарев заметил, что пиарщики применили такой же приём — с зеркалами за спиной. Но только у певца это были экраны, транслировавшие его разные движения, а американцы показали со всех сторон свою бортпроводницу, которая демонстрирует, как надо пользоваться спасательным жилетом.

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Я рад, что мой номер на Евровидении не прошел незамеченным во всем мире! Может, потребовать с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат? — комментирует ролик певец.