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Донцова призналась, что ей жалко своих читателей 

РИА Новости + ещё 1 4 декабря 2019
Донцова призналась в жалости к своим читателям
Фото: из личного архива Дарьи Донцовой
Писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, многим из них ей приходится объяснять, как стать счастливыми.
"Мне по большей части жалко своих читателей, судя по Instagram и по вопросам, которые люди задают, складывается впечатление, что они не очень счастливы в жизни. Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть", — сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 20-летию серии ее книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву.
Донцова представила на пресс-конференции новый детектив про Васильеву "Царевич с плохим резюме".
"В новой книге полковник полиции Дегтярев уходит на пенсию, вернее, "его ушли". Вместе с Дашей он организует детективное агентство "Дегтярев Плаза Тюх", он хотел назвать его "Нюх", но описался в учредительских документах", — сказала Донцова.
Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев рассказал, что цикл о Даше Васильевой существует 20 лет в одном оформлении и "не снижает оборотов", он по-прежнему популярен, а Донцова — самый читаемый автор в России.
"У Донцовой всего вышло 219 книг, что абсолютный рекорд среди писателей, суммарный тираж ее произведений составил 200 миллионов экземпляров", — рассказал Капьев.
Писательница сказала, что 220-я книга у нее в работе, но сюжетную линию она пока раскрывать не будет.
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Теги:
Шоу-бизнес , Даша Васильева , Дарья Донцова , Евгений Капьев
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