Шепелев раскрыл схему оплаты долга сына Фриске

По словам ведущего, после того, как Фриске скончалась, «Русфонд», на счету которого хранились собранные на лечение певицы средства, обнаружил пропажу денег. В результате благотворительный фонд потребовал вернуть эти средства, а должниками в равной доле стали мать, отец и сын Фриске по имени Платон.

«Я выплатил долю Платона. Он же не может за себя заплатить, поэтому эти деньги выплатил я», — отметил Шепелев.

Он подчеркнул, что действия родителей Фриске — это «не про любовь, а про жадность, воровство и подлость».

«Я буду вынужден сказать об этом своему ребенку. Может быть, не через год, но я скажу ему правду», — заключил ведущий.

«Русфонд» подал в суд на родных певицы в 2017 году. Телезрители Первого канала в январе 2014-го года во время благотворительного марафона перечислили на лечение больной раком артистки 25 миллионов рублей, эти средства хранились на счету благотворительного фонда. По договору между артисткой и «Русфондом» неизрасходованные средства на ее лечение средства должны были быть возвращены.

При жизни артистки фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги — 21,6 миллиона рублей. Документы, подтверждающие оплату дополнительных медицинских расходов, они предоставить не смогли. Шепелев утверждает, что незадолго до смерти Фриске всю сумму со счета сняла ее мать.

В августе 2019 года «Русфонд» подтвердил, что получил все собранные на лечение певицы деньги. Для этого организация обратилась к судебным приставам. В мае было выплачено 7,9 миллиона рублей, а позднее — еще 13,6 миллиона рублей. Официально не сообщалось, кто именно из родственников выплачивал ту или иную часть долга.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».