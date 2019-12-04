Шепелев и Собчак объяснили имена своих детей

Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами

Популярный ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев стал героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Во время беседы мужчина обсудил со своей коллегой Ксенией тот факт, что они оба назвали детей Платонами.

Сын Жанны Фриске появился на свет раньше наследника Максима Виторгана , но Собчак заверила, что не копировала его имя, когда придумывала, как назвать своего ребенка.

«Получилась удивительная история. Мы вообще не думали про это имя, — призналась Ксения. — У нас было три других имени: Матвей, Марк и Андрей. Мне все три нравились, но больше — Андрей. Но, когда мы его (сына, — прим. авт.) впервые увидели, мы поняли, что это не Марк, и не Матвей, и не Андрей даже. Мы прямо поняли, что вот он — Платон. Мы ни разу до момента, как увидели его, не обсуждали это имя!»

Шепелев в ответ рассказал, что они с Фриске называли сына по другому принципу.

«У нас с ней была договоренность: выбираем имена до тех пор, пока не остановимся на том, которое обоим нравится. У нас было полно вариантов. Мне очень нравилось имя Алан. Ей — Данила, мне оно категорически не нравилось. Платон — первое имя, на котором мы сошлись, и больше не спорили».

Напомним, что на этом же шоу Дмитрий рассказал, почему недолюбливает семью своей покойной жены. Оказывается, она тоже была в разладе со своим отцом.