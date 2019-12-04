Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире

Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Шепелев и Собчак объяснили имена своих детей
Фото: СТОП-КАДР ШОУ «ОСТОРОЖНО, СОБЧАК»/ Teleprogramma.pro
Популярный ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев стал героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Во время беседы мужчина обсудил со своей коллегой Ксенией тот факт, что они оба назвали детей Платонами.
Сын Жанны Фриске появился на свет раньше наследника Максима Виторгана, но Собчак заверила, что не копировала его имя, когда придумывала, как назвать своего ребенка.
«Получилась удивительная история. Мы вообще не думали про это имя, — призналась Ксения. — У нас было три других имени: Матвей, Марк и Андрей. Мне все три нравились, но больше — Андрей. Но, когда мы его (сына, — прим. авт.) впервые увидели, мы поняли, что это не Марк, и не Матвей, и не Андрей даже. Мы прямо поняли, что вот он — Платон. Мы ни разу до момента, как увидели его, не обсуждали это имя!»
Шепелев в ответ рассказал, что они с Фриске называли сына по другому принципу.
«У нас с ней была договоренность: выбираем имена до тех пор, пока не остановимся на том, которое обоим нравится. У нас было полно вариантов. Мне очень нравилось имя Алан. Ей — Данила, мне оно категорически не нравилось. Платон — первое имя, на котором мы сошлись, и больше не спорили».
Напомним, что на этом же шоу Дмитрий рассказал, почему недолюбливает семью своей покойной жены. Оказывается, она тоже была в разладе со своим отцом.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Teleprogramma.pro: последние новости
Ургант высмеял биатлониста Шипулина, из-за которого едва не замерзли школьники Ургант высмеял биатлониста Шипулина, из-за которого едва не замерзли школьники «Убеждал этого не делать»: Шепелев — о том, почему родители Фриске не видятся с внуком «Убеждал этого не делать»: Шепелев — о том, почему родители Фриске не видятся с внуком Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 102
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов 150
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 95
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 232
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии» 1
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
12:18
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение