Объявлена самая популярная песня года 

Музыкальный сервис Shazam поделился информацией о том, какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году. Об этом сообщает издание Variety.

Список возглавил трек Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш . На втором месте оказалась композиция Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди, а на третьем — Dance Monkey австралийской артистки Tones and I.

На четвертой позиции разместился ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko, а пятая строчка досталась работе Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys. В десятку также вошли треки Con Calma артистов Daddy Yankee и Snow, Senorita Шона Мендеса и Камилы Кабелло, Old Town Road рэпера Lil Nas X, Sweet But Psycho певицы Ava Max и Giant продюсера Кельвина Харриса и музыканта Rag’n’Bone Man.