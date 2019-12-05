Свят-свят: Норкин ответил Галкину

В ходе одного из недавних концертов, как сообщал «Рамблер», Галкин пошутил, что ведунья сообщила ему, что Норкин и его коллеги Дмитрий Киселев Владимир Соловьев прокляли его, и предложила при помощи зеркала отразить проклятие на них же.

«Я говорю: "Свят-свят, они в зеркале не отражаются"», — заявил Галкин.

Норкин отреагировал на шутку в эфире своего шоу на телеканале НТВ «Место встречи». Он подтвердил, что не отражается в зеркале, но не потому что является вампиром. Журналист назвал себя непритязательным мужиком, которому зеркало нужно лишь во время бритья, рассказал, что в армии научился бриться на ощупь, и поэтому не смотрится в зеркало.

Андрей Норкин добавил, что к тому же не пользуется услугами гадалок, но прибегает к услугам священников, а те советуют возлюбить ближнего и дальнего.