Свят-свят: Норкин ответил Галкину 

Непритязательный мужик Андрей Норкин умеет бриться на ощупь. Так телеведущий отреагировал на шутку комика Максима Галкина.
В ходе одного из недавних концертов, как сообщал «Рамблер», Галкин пошутил, что ведунья сообщила ему, что Норкин и его коллеги Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев прокляли его, и предложила при помощи зеркала отразить проклятие на них же.
«Я говорю: "Свят-свят, они в зеркале не отражаются"», — заявил Галкин.
Норкин отреагировал на шутку в эфире своего шоу на телеканале НТВ «Место встречи». Он подтвердил, что не отражается в зеркале, но не потому что является вампиром. Журналист назвал себя непритязательным мужиком, которому зеркало нужно лишь во время бритья, рассказал, что в армии научился бриться на ощупь, и поэтому не смотрится в зеркало.
Андрей Норкин добавил, что к тому же не пользуется услугами гадалок, но прибегает к услугам священников, а те советуют возлюбить ближнего и дальнего.
«От всего сердца желаю Максиму Александровичу Галкину творческих успехов, семейного счастья. И, конечно, за рекламу огромное спасибо», — подытожил телеведущий.