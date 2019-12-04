«Мы мельчаем»: Лещенко о феномене Бузовой

По мнению Лещенко, Ольга Бузова в шоу-бизнесе «сама себя сделала».

«Думаю, за счет того, что мы сами немножко мельчаем. Спроси сейчас любого, знают ли они «Времена года» — ни один человек, кроме Державина разве что, не скажет, что это Чайковский. Назовут осень, зиму, лето. Публика изменилась — у нас очень серьезный культурный упадок. Потому что сейчас все очень поверхностно, все очень «на раз», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что Лев Лещенко принял участие в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит». При этом вышедшая за ним следом на сцену Ольга Бузова, желая отдать должное таланту известного артиста, произнесла его фамилию неправильно — «Левченко». Однако Лещенко заявил СМИ, что не держит на певицу зла за ее оговорку.