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«Мы мельчаем»: Лещенко о феномене Бузовой 

Рамблер 1 час назад
«Мы мельчаем»: Лещенко о феномене Бузовой
Фото: РИА Новости
Певец Лев Лещенко отметил, что музыкальная карьера Ольги Бузовой стала возможна, так как «мы немножко мельчаем». Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
По мнению Лещенко, Ольга Бузова в шоу-бизнесе «сама себя сделала».
«Думаю, за счет того, что мы сами немножко мельчаем. Спроси сейчас любого, знают ли они «Времена года» — ни один человек, кроме Державина разве что, не скажет, что это Чайковский. Назовут осень, зиму, лето. Публика изменилась — у нас очень серьезный культурный упадок. Потому что сейчас все очень поверхностно, все очень «на раз», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что Лев Лещенко принял участие в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит». При этом вышедшая за ним следом на сцену Ольга Бузова, желая отдать должное таланту известного артиста, произнесла его фамилию неправильно — «Левченко». Однако Лещенко заявил СМИ, что не держит на певицу зла за ее оговорку.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Комсомольская правда
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