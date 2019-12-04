Слуцкая скрыла рождение ребенка

Фигуристка Ирина Слуцкая в программе «Судьба человека» рассказала, что родила дочь. По ее словам, свою третью беременность и роды она держала в тайне, так как боялась, что что-то может пойти не так.

Чемпионка Европы и призерка Олимпийских игр заявила, что новорожденную назвали Кирой.

«Всё хорошо! Ребёнок растёт, щечки наедает. Поэтому могу уже смело об этом говорить», — отметила Ирина Слуцкая.

По ее словам, она очень боялась рожать в 40 лет, поэтому и хранила свою беременность в секрете. При этом за ее состоянием наблюдали три врача.