Слуцкая скрыла рождение ребенка 

Фигуристка Ирина Слуцкая в программе «Судьба человека» рассказала, что родила дочь. По ее словам, свою третью беременность и роды она держала в тайне, так как боялась, что что-то может пойти не так.
Чемпионка Европы и призерка Олимпийских игр заявила, что новорожденную назвали Кирой.
«Всё хорошо! Ребёнок растёт, щечки наедает. Поэтому могу уже смело об этом говорить», — отметила Ирина Слуцкая.
По ее словам, она очень боялась рожать в 40 лет, поэтому и хранила свою беременность в секрете. При этом за ее состоянием наблюдали три врача.
«Рамблер» писал, что ранее Ирина Слуцкая обрушилась с критикой на организаторов Гран-при в Москве. Спортсменка на своей странице в Instagram обратила внимание, что в ВИП-ложах находилось много детей, молодых девушек, людей в возрасте и молодых спортсменов, в то время как олимпийские чемпионы вынуждены были сидеть на «пластмассовых сидушках».