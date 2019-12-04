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Отец Фриске об интервью Дмитрия Шепелева: «Он все наврал» 

Вечерняя Москва + ещё 12 1 час назад
«Он все наврал»
Фото: globallookpress.com
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, который стал героем нового выпуска авторской передачи «Осторожно, Собчак!».
По его словам, Шепелев наврал обо всем. Несмотря на конфликты, у отца были хорошие отношения с дочерью.
— Жанна всегда общалась и с мамой, и с папой. Последние два года дочь жила у нас, а Дима появлялся лишь изредка, — цитирует Владимира Фриске «СтарХит».
Шепелев рассказал в интервью, что родители Фриске могут видеть Платона, но якобы сами игнорируют встречи. По словам отца Фриске, дедушка и бабушка видели своего внука только один раз. При этом каждая встреча сопровождалась скандалом.
— А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает, — продолжил он.
По словам Шепелева, конфликт в семье Фриске начался еще при жизни Жанны. Певица перестала общаться с отцом. За два года телеведущий лишь однажды видел Владимира Фриске.
— Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить в силу возможностей, бороться. Четыре года длятся разбирательства по любому поводу. Неправильно разделено наследство, неправильно проданы доли в доме, — рассказал телеведущий.
Напомним, что Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В мае 2019 года Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников певицы по иску благотворительной организации «Русфонд».
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Теги:
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
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