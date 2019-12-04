Отец Фриске об интервью Дмитрия Шепелева: «Он все наврал»

По его словам, Шепелев наврал обо всем. Несмотря на конфликты, у отца были хорошие отношения с дочерью.

— Жанна всегда общалась и с мамой, и с папой. Последние два года дочь жила у нас, а Дима появлялся лишь изредка, — цитирует Владимира Фриске «СтарХит».

Шепелев рассказал в интервью, что родители Фриске могут видеть Платона, но якобы сами игнорируют встречи. По словам отца Фриске, дедушка и бабушка видели своего внука только один раз. При этом каждая встреча сопровождалась скандалом.

— А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает, — продолжил он.

По словам Шепелева, конфликт в семье Фриске начался еще при жизни Жанны. Певица перестала общаться с отцом. За два года телеведущий лишь однажды видел Владимира Фриске.

— Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить в силу возможностей, бороться. Четыре года длятся разбирательства по любому поводу. Неправильно разделено наследство, неправильно проданы доли в доме, — рассказал телеведущий.

Напомним, что Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В мае 2019 года Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников певицы по иску благотворительной организации «Русфонд».