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Общество

Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске 

Газета.Ru + ещё 10 19 часов назад
«Он все наврал»
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
В частности, Шепелев прокомментировал скандал вокруг собранных на лечение Фриске денег, которые семье пришлось вернуть Русфонду. По словам шоумена, средства в размере 21 млн руб. были сняты со счета родителями Фриске. «Мы не общаемся, с внуком они не видятся. Есть решение суда, они сами инициировали порядок общения с ребенком, чтобы все было официально», — поделился Шепелев. Он также вспомнил, что на первое свидание с внуком отец Жанны Фриске пришел с оружием и угрожал Шепелеву.
Телеведущего удивляет, что при наличии решения суда семья Жанны Фриске продолжает посещать ток-шоу и жаловаться на него.
Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года.
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Комментарии 1 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Дмитрий Шепелев
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