Пельш экстренно госпитализирован

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
Германия высылает двух российских дипломатов
Германия высылает двух российских дипломатов
Европа

Пельша госпитализировали 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Валдис Пельш был госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Рен-ТВ. Телеведущий пожаловался на давящие боли в груди.
По данным телеканала, Пельш почувствовал недомогание после физических нагрузок. Предполагается, что именно активность стала причиной появления сильных болей в области грудной клетки. Медики приняли решение положить телеведущего в больницу. В настоящее время шоумен проходит обследование, после которого будет принято решение о его дальнейшем лечении.
Валдису Польшу 52 года. Он является одним из основателей рок-группы «Несчастный случай». В начале 2000-х занимал пост директора детского и развлекательного вещания Первого канала. В качестве телеведущего участвовал в программах «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Занимается продюсированием документальных фильмов. Женат вторым браком. Имеет четверых детей.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Валдис Пельш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 198
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 28
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление 101
Германия высылает двух российских дипломатов
Германия высылает двух российских дипломатов 11
У России появился новый противник
У России появился новый противник 259
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
Пельш экстренно госпитализирован
00:25
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
03:03
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ В мире
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
01:57
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
В мире Украина
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение