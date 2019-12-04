Пельш экстренно госпитализирован

Пельша госпитализировали

Валдис Пельш был госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Рен-ТВ . Телеведущий пожаловался на давящие боли в груди.

По данным телеканала, Пельш почувствовал недомогание после физических нагрузок. Предполагается, что именно активность стала причиной появления сильных болей в области грудной клетки. Медики приняли решение положить телеведущего в больницу. В настоящее время шоумен проходит обследование, после которого будет принято решение о его дальнейшем лечении.

Валдису Польшу 52 года. Он является одним из основателей рок-группы «Несчастный случай». В начале 2000-х занимал пост директора детского и развлекательного вещания Первого канала. В качестве телеведущего участвовал в программах «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Занимается продюсированием документальных фильмов. Женат вторым браком. Имеет четверых детей.