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Губы-осьминоги: новый тренд возмутил звезд 

Рамблер 55 минут назад
Губы-осьминоги: новый тренд возмутил звезд
Фото: Instagram
Новый тренд на «губы дьявола» или «губы-осьминоги» не оставляет равнодушным российских звезд шоу-бизнеса. Как они относятся к новинке и стоящему у истоков тренда косметологу Емельяну Брауде, разбирался «СтарХит».
Так, по данным издания, жена футболиста екатеринбургского клуба «Урал» Павла Погребняка Мария Погребняк очень резко высказалась о новом тренде на изменение губ.
«Я не понимаю, что должно быть у девушек в голове, чтобы такое сделать! Это немыслимо! Тут дело не просто в форме губ, тут еще «днищеское» название! Видимо, сейчас идет эпидемия вируса под названием «идиотизм», и он очень быстро распространяется. Будьте бдительны, обходите больных людей стороной, в данном случае зараженных этим вирусом косметологов», — заявила она.
У истоков тренда «губ дьявола» или «губ-осьминогов» стоит скандально известный косметолог Емельян Брауде, который отмечал, что гигиена в его работе не так уж и важна.
«Инъекции можно проводить хоть на вокзале, ведь это не запрещено законом», — заявлял он.
При этом телеведущая Дана Борисова, несмотря ни на что намерена обратиться к Емельяну Брауде.
«Я готова на эксперимент. Больше ничего не могу сказать. Пойду к Емельяну Брауде, знаю, что он — черный маг, так скажем», — отметила она.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущая Екатерина Стриженова показала в Instagram омолаживающую процедуру для лица, которую поклонники сравнили с мумифицированием. Телеведущая призналась, что подумала о том же.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Мария Погребняк , Павел Погребняк , Екатерина Стриженова , Дана Борисова , ФК "Урал" , StarHit
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