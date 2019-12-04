Сын Сафронова начал борьбу с лишним весом

Сын художника Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин сообщил в своем Instagram , что получил в подарок абонемент в один из фитнес-клубов, отметив однако, что «спорт — это не его».

«Спорт — не мое, но спасибо за подарок. Поприветствуйте нового члена нашей БОЛЬШОЙ спортивной #фитнес — семьи — Луку Затравкина. Узнали?» — написал пианист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи поклонники призвали Луку Сафронова, который весит 235 кг, обратить внимание на свое здоровье и похудеть.

«Дорогой Лука, возможно спорт это действительно не твоё, но здоровье — это точно твоё. Искренне верим в то, что ты возьмёшь себя в руки и перестанешь себя убивать. Желаю тебе крепкого здоровья, лучезарный человечек», — написала irina00706.

«Здоровье дороже. Прошу, займись собой, сынок. Такой красивый человек, не стоить идти на поводу своих страстей», — пожелала darikobatalova.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появились фото и видео того, как Лука Затравкин застрял в туалете самолета. В день инцидента пианист дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду, делал это сидя из-за комплекции, случайно нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.