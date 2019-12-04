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Армия

Сын Сафронова начал борьбу с лишним весом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Сын Сафронова начал борьбу с лишним весом
Фото: globallookpress.com
Сын художника Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин сообщил в своем Instagram, что получил в подарок абонемент в один из фитнес-клубов, отметив однако, что «спорт — это не его».
«Спорт — не мое, но спасибо за подарок. Поприветствуйте нового члена нашей БОЛЬШОЙ спортивной #фитнес — семьи — Луку Затравкина. Узнали?» — написал пианист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи поклонники призвали Луку Сафронова, который весит 235 кг, обратить внимание на свое здоровье и похудеть.
«Дорогой Лука, возможно спорт это действительно не твоё, но здоровье — это точно твоё. Искренне верим в то, что ты возьмёшь себя в руки и перестанешь себя убивать. Желаю тебе крепкого здоровья, лучезарный человечек», — написала irina00706.
«Здоровье дороже. Прошу, займись собой, сынок. Такой красивый человек, не стоить идти на поводу своих страстей», — пожелала darikobatalova.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появились фото и видео того, как Лука Затравкин застрял в туалете самолета. В день инцидента пианист дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду, делал это сидя из-за комплекции, случайно нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес
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