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Ургант высмеял Шипулина 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Ургант высмеял Шипулина
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на «Первом Канале» высмеял олимпийского чемпиона по биатлону, депутата Государственной думы Антона Шипулина, встречи с которым на морозе ждали школьники.
Ургант напомнил, что в Краснотурьинске Свердловской области ученики одной из школ были вынуждены 40 минут ожидать приезда депутата на сорокаградусном морозе.
«Антон, пока ехал, на пути не выбил все пять мишеней, пришлось штрафной круг ему делать перед школой по кольцевой автодороге», — пошутил телеведущий в шоу «Вечерний Ургант».
Он также предположил, что детей вывели дожидаться биатлониста заранее, «чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу: „Да здравствует Госдума“.
Ранее, по данным РИА Новости, Антон Шипулин заявил, что приехал на встречу вовремя и очень сожалеет о сложившейся ситуации.
»О том, что в Краснотурьинске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Искать крайних не буду. В любом случае, мне очень жаль, что так вышло», — передал его слова пресс-секретарь Иван Тугарин.
«Рамблер» писал, что ранее поводом для шуток в «Вечернем Урганте» стало появление ели стоимостью 18 миллионов на центральной площади Кемерово.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Иван Ургант , Антон Шипулин , Госдума
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