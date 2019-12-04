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Анфиса Чехова обвинила своих коллег в лицемерии 

Экспресс газета + ещё 1 53 минуты назад
Чехова обвинила своих коллег в лицемерии
Фото: Instagram
Телеведущая Анфиса Чехова всегда была довольно откровенна с поклонниками и говорила то, что думает. Накануне Чехова выложила в своем микроблоге неожиданный пост, в котором по сути обвинила многих своих коллег в лицемерии.
Анфиса является активным пользователем социальных сетей, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Там они общаются со своими поклонниками и рассказывают о своей жизни, однако Чехова заметила, что многие знаменитости всеми силами пытаются понравиться своей аудитории чтобы пользователи были лояльны.
«Когда звёзды в своих соцсетях обращаются к подписчикам: «Мои любимые, зайчики, котятки, моя инста-фемели, роднульки и т.д. и т.п.» — вам действительно это нравится? Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание. Ведь по факту звезды любят лишь своё отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди, с их мыслями, проблемами, страхами, комплексами — звездного блогера не слишком интересуют! Или когда звезды говорят: «Всё что я делаю — это для вас! Я пою, танцую, играю для вас!» Нет, всё это мы делаем — это для себя!» — написала Чехова в своем микроблоге.
Телезвезда считает, что гораздо важнее быть честными со своей аудиторией, а не пытаться такими путями завоевать как можно больше подписчиков.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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