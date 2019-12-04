Анфиса Чехова обвинила своих коллег в лицемерии

Телеведущая Анфиса Чехова всегда была довольно откровенна с поклонниками и говорила то, что думает. Накануне Чехова выложила в своем микроблоге неожиданный пост, в котором по сути обвинила многих своих коллег в лицемерии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova) 4 Дек 2019 в 12:07 PST Анфиса является активным пользователем социальных сетей, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Там они общаются со своими поклонниками и рассказывают о своей жизни, однако Чехова заметила, что многие знаменитости всеми силами пытаются понравиться своей аудитории чтобы пользователи были лояльны.

«Когда звёзды в своих соцсетях обращаются к подписчикам: «Мои любимые, зайчики, котятки, моя инста-фемели, роднульки и т.д. и т.п.» — вам действительно это нравится? Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание. Ведь по факту звезды любят лишь своё отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди, с их мыслями, проблемами, страхами, комплексами — звездного блогера не слишком интересуют! Или когда звезды говорят: «Всё что я делаю — это для вас! Я пою, танцую, играю для вас!» Нет, всё это мы делаем — это для себя!» — написала Чехова в своем микроблоге.

Телезвезда считает, что гораздо важнее быть честными со своей аудиторией, а не пытаться такими путями завоевать как можно больше подписчиков.