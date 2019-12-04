Певцов призвал Познера «не гадить в России»

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Обращаясь к Познеру в Instagram как к бывшему члену Коммунистической партии Советского Союза и экс-секретарю парткома Гостелерадио СССР «Сталин» заявил, что «вынужден сделать некоторые замечания» из-за «странных вещей», которые Познер написал в Instagram.

Певцов опроверг информацию о том, что 10% рождающихся детей — «гомосексуалисты или имеют к этому склонность». Также он возражает заявлению «дорогого Володи», что гомосексуализм — «это норма или почти норма». В таком случае, говорит Певцов-Сталин, Познера не было бы на свете.

Он также раскритиковал Познера за то, что тот назвал противников ЛГБТ и абортов «мракобесами».

«Володя, всем ясно, что ты не любишь эту страну, ты в ней чужой», — заявил Певцов, добавив, что Познер и сам подтверждал это в интервью.

По мнению Певцова, так «манипулировать человеческими мозгами», как это делает Познер, может «только предатель».

Он предложил Познеру уехать из России на Лазурный берег, где у Познера есть недвижимость.

Напомним, Певцов посчитал Познера врагом России после того, как журналист назвал запрет абортов мракобесием.