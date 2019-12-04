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Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России» 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Певцов призвал Познера «не гадить в России»
Фото: globallookpress.com
Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Обращаясь к Познеру в Instagram как к бывшему члену Коммунистической партии Советского Союза и экс-секретарю парткома Гостелерадио СССР «Сталин» заявил, что «вынужден сделать некоторые замечания» из-за «странных вещей», которые Познер написал в Instagram.
Певцов опроверг информацию о том, что 10% рождающихся детей — «гомосексуалисты или имеют к этому склонность». Также он возражает заявлению «дорогого Володи», что гомосексуализм — «это норма или почти норма». В таком случае, говорит Певцов-Сталин, Познера не было бы на свете.
Он также раскритиковал Познера за то, что тот назвал противников ЛГБТ и абортов «мракобесами».
«Володя, всем ясно, что ты не любишь эту страну, ты в ней чужой», — заявил Певцов, добавив, что Познер и сам подтверждал это в интервью.
По мнению Певцова, так «манипулировать человеческими мозгами», как это делает Познер, может «только предатель».
Он предложил Познеру уехать из России на Лазурный берег, где у Познера есть недвижимость.
«Отдыхай там, молчи, не надо гадить в России», — сказал «Сталин».
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STOPознер! Ответ ОСИПОВа А. И. «убежденному атеисту» Познеру В. В. «Критика христианства за будто бы проповедуемый им безрадостный образ жизни проистекает из полного незнания Православия. Указывают на посты, сдержанную одежду, необходимость ходить в храм, сознавать себя грешными (а не святыми?), каяться в грехах и проч. При этом не хотят даже знать, что в действительности предписывается церковными правилами и зачем это делается? Грехом в христианстве называется всё то, что вредит человеку, разрушает его тело, расстраивает психику, ум, чувства, совесть. То есть грехом человек не Бога оскорбляет (что в принципе невозможно), но себя казнит. Поэтому и заповеди, и правила в Церкви — это не юридические законы, за нарушение которых Бог наказывает человека, но Его предупреждения избегать всего, чем он может себя ранить и мучить. Поэтому в христианстве существуют соответствующие рекомендации как правильно жить… Вера помогает в исцелении души от эгоизма, нелюбви к людям, лицемерия, зависти, алчности, гордыни и прочих страстей, уродующих человека, низводящих его до состояния животного и демонического. Поэтому только не видящий в себе этой грязи и не хотящий избавиться от нее может упрекнуть Православие за те его усилия и те средства, которые оно предлагает человеку, чтобы очиститься и уже здесь пережить ту неземную радость, с которой несравнимы ни какие обычные переживания… Преподобный Серафим Саровский был настолько преисполнен радости, что встречал любого приходящего к нему не иначе, как словами: „Радость моя“! Преподобный Никон Оптинский, будучи арестован, обрит и посажен в камеру с тяжелыми преступниками, присылает оттуда записку: „Радости моей нет предела“! Игумен Никон Воробьев, который в 30-е годы „строил“ Комсомольск-на-Амуре, говорил: „Какую радость давала мне в тех ужасных условиях молитва Иисусова“… Но как предупреждал святой Исаак Сирин, „необузданная свобода есть матерь страстей… неуместной этой свободы конец — жестокое рабство“ (Слово 71). "

Публикация от  Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

Напомним, Певцов посчитал Познера врагом России после того, как журналист назвал запрет абортов мракобесием.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Владимир Познер , КПСС
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