«Это жизнь»: Михайлов о реакции жены на признание в любви другой

«Это жизнь»: Стас Михайлов о реакции жены на признание в любви другой

Певец назвал клип с Екатериной Климовой одним из самых любимых, подчеркнув, что это именно его жена нашла актрису для съемок в нем.

«Это все рождалось на съемочной площадке. Это жизнь, это нормально. Мы сняли клип, не думая ни о чем. Все идеально прошло», — рассказал певец.

По его словам, Инна именно так видела образ Екатерины Климовой, а та сумела отлично сыграть.

«А чего тут ревновать? Это красиво, это трогает. Инна была рядом на площадке во время съемок и все видела», — пояснил Стас Михайлов.

Он также подчеркнул, что ревность — разрушающая сила и он не дает для нее поводов жене.

«Если бы я давал повод — да, был бы предмет разговора. Если нет предмета, то нет и смысла об этом говорить», — заявил артист.

Как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал в «Судьбе человека», как его брат спас ребенка при крушении вертолета. Авария произошла много лет назад неподалеку от Красной поляны. Когда тела погибших нашли, выяснилось, что брат певца накрыл собой одного из пассажиров — маленького мальчика. Ребенок выжил.