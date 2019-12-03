Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
Происшествия
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму
США
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
Общество
Названа причина ЧП в Белгороде
Названа причина ЧП в Белгороде
Происшествия

Сколько заплатит Пугачева за учебу детей в школе 

Рамблер 1 час назад
Сколько заплатит Пугачева за учебу детей в школе
Фото: РИА Новости
Стало известно, во сколько Алле Пугачевой и Максиму Галкину обойдётся учеба двойняшек Гарри и Лизы в школе, сообщает издание « Дни.ру». Звездные дети отправятся в первый класс уже в следующем году.
В эфире программы «Время» на Первом канале примадонна рассказала, что в настоящее время запрещает дочери и сыну пользоваться гаджетами. Пугачева настаивает, что информацию о внешнем мире дети должны получать исключительно от членов семьи.
При этом артистка заявила, что Гарри и Лиза успеют познакомиться с компьютером и планшетом во время учебы в школе. На первую в своей жизни линейку звездные отпрыски отправятся 1 сентября 2020 года.
По данным «Дни.ру», учитывая, что Галкин и Пугачева постоянно проживают в своём замке в деревне Грязь в Подмосковье, знаменитости пришли к выводу, что их дети должны отправиться в школу неподалеку от дома, чтобы не тратить много времени на дорогу. В результате выбор пал на Первую Московскую гимназию, где обучение двух детей будет обходиться паре в 340 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что дочь певицы Жасмин и молдавского политика Илана Шора отдали учиться в Ломоносовскую школу. По данным СМИ, год обучения в образовательном учреждении стоит около 1,5 миллионов рублей.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Илана Шора , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде 19
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму 25
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно»
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно» 56
Названа причина ЧП в Белгороде
Названа причина ЧП в Белгороде 41
Жители Коми возят гробы на санях из-за нечищенных дорог
Жители Коми возят гробы на санях из-за нечищенных дорог 18
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
ЧП в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
00:26
ЧП в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Происшествия
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение