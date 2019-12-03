Сколько заплатит Пугачева за учебу детей в школе 

Стало известно, во сколько Алле Пугачевой и Максиму Галкину обойдётся учеба двойняшек Гарри и Лизы в школе, сообщает издание « Дни.ру». Звездные дети отправятся в первый класс уже в следующем году.
В эфире программы «Время» на Первом канале примадонна рассказала, что в настоящее время запрещает дочери и сыну пользоваться гаджетами. Пугачева настаивает, что информацию о внешнем мире дети должны получать исключительно от членов семьи.
При этом артистка заявила, что Гарри и Лиза успеют познакомиться с компьютером и планшетом во время учебы в школе. На первую в своей жизни линейку звездные отпрыски отправятся 1 сентября 2020 года.
По данным «Дни.ру», учитывая, что Галкин и Пугачева постоянно проживают в своём замке в деревне Грязь в Подмосковье, знаменитости пришли к выводу, что их дети должны отправиться в школу неподалеку от дома, чтобы не тратить много времени на дорогу. В результате выбор пал на Первую Московскую гимназию, где обучение двух детей будет обходиться паре в 340 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что дочь певицы Жасмин и молдавского политика Илана Шора отдали учиться в Ломоносовскую школу. По данным СМИ, год обучения в образовательном учреждении стоит около 1,5 миллионов рублей.