Сколько заплатит Пугачева за учебу детей в школе

В эфире программы «Время» на Первом канале примадонна рассказала , что в настоящее время запрещает дочери и сыну пользоваться гаджетами. Пугачева настаивает, что информацию о внешнем мире дети должны получать исключительно от членов семьи.

При этом артистка заявила, что Гарри и Лиза успеют познакомиться с компьютером и планшетом во время учебы в школе. На первую в своей жизни линейку звездные отпрыски отправятся 1 сентября 2020 года.

По данным «Дни.ру», учитывая, что Галкин и Пугачева постоянно проживают в своём замке в деревне Грязь в Подмосковье, знаменитости пришли к выводу, что их дети должны отправиться в школу неподалеку от дома, чтобы не тратить много времени на дорогу. В результате выбор пал на Первую Московскую гимназию, где обучение двух детей будет обходиться паре в 340 тысяч рублей ежемесячно.