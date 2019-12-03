Старший сын ушел от Булановой

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее старший сын решил жить отдельно со своей девушкой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, о том, что ее сын — 26-летний сын Александр Тагрин — ушел жить отдельно, певица рассказала после концерта «Эххх, разгуляй!» в столичном «Мегаспорте». Сейчас он живет в квартире, которая досталось в наследство от бабушки, пояснила Татьяна Буланова.

При этом младший сын Татьяны Булановой от брака с футболистом Владиславом Радимовым пока остается с мамой. Однако с отцом Никиты, по словам певицы, она практически не общается, только изредка поздравляет с праздниками по телефону.