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Старший сын ушел от Булановой 

Рамблер 23 минуты назад
Старший сын ушел от Булановой
Фото: РИА Новости
Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее старший сын решил жить отдельно со своей девушкой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, о том, что ее сын — 26-летний сын Александр Тагрин — ушел жить отдельно, певица рассказала после концерта «Эххх, разгуляй!» в столичном «Мегаспорте». Сейчас он живет в квартире, которая досталось в наследство от бабушки, пояснила Татьяна Буланова.
При этом младший сын Татьяны Булановой от брака с футболистом Владиславом Радимовым пока остается с мамой. Однако с отцом Никиты, по словам певицы, она практически не общается, только изредка поздравляет с праздниками по телефону.
Как сообщал «Рамблер», ранее Буланова рассказала «СтарХиту», что хотела бы найти свою судьбу и готова познакомиться с мужчиной даже в троллейбусе.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Владислав Радимов , StarHit
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