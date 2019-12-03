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Дмитрий Нагиев призвал поклонников смотреть на его фото с поклоном 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Нагиев обратился к фанатам с неожиданным призывом
Фото: РИА Новости
Известный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в Instagram шутливый пост, где посетовал, что подписчики смотрят на его фото без поклона, поэтому он так редко их выкладывает.
«Вы смотрите мои фотки без поклона, а потом удивляетесь, что редко выкладываю. В детстве я мечтал покорять страны и горные вершины. Но выкладывать фотки на пике возможностей в Инсте — тоже норм. Это пик».
Загадочный текст за час собрал больше тысячи комментариев, в которых подписчики хвалят актёра за хорошую форму и критикуют манеру излагать свои мысли:
«Фотка — зачёт! Текст ни о чём». Некоторые поиронизировали: «О великий! Счастливы лицезреть вас!», «Дима, я все ваши фотки смотрю с поклоном», «А я в наклоне».
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев
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