Нагиев обратился к фанатам с неожиданным призывом

Дмитрий Нагиев призвал поклонников смотреть на его фото с поклоном

Известный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в Instagram шутливый пост, где посетовал, что подписчики смотрят на его фото без поклона, поэтому он так редко их выкладывает. «Вы смотрите мои фотки без поклона, а потом удивляетесь, что редко выкладываю. В детстве я мечтал покорять страны и горные вершины. Но выкладывать фотки на пике возможностей в Инсте — тоже норм. Это пик». View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) on Dec 3, 2019 at 7:04am PST Загадочный текст за час собрал больше тысячи комментариев, в которых подписчики хвалят актёра за хорошую форму и критикуют манеру излагать свои мысли: «Фотка — зачёт! Текст ни о чём». Некоторые поиронизировали: «О великий! Счастливы лицезреть вас!», «Дима, я все ваши фотки смотрю с поклоном», «А я в наклоне».

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