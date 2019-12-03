«У детей должны быть подарки на Новый год!»: Максим Фадеев запустил праздничный флешмоб

Максим Фадеев регулярно занимается благотворительностью. В своем личном аккаунте в Instagram продюсер напомнил всем своим читателям о том, что за окном уже третье декабря, совсем скоро страна встретит Новый год, но многие жители нашей родины отпразднуют его не в кругу родных и близких.

Разумеется, Максим говорит о сиротах из детских домов, их тоже никак нельзя оставить без праздника. Фадеев попросил всех, у кого есть желание и возможность, привозить подарки в любой из ресторанов сети «У Дяди Макса» вплоть до 18 декабря, после чего щедрые дары отправятся в детские дома!

«У детей всегда должны быть подарки на Новый год!» — очень правильно заметил продюсер.