Пригожин посетовал на низкий гонорар Ротару

«Ротару работала за копейки»

Не так давно, как сообщал «Рамблер», София Ротару, неоднократно позволявшая себе ранее скандальные заявления в адрес России, объявила о намерении вновь давать там концерты, а гонораром, за который согласится это сделать, назвала 60 тысяч долларов, то есть свыше 3,8 миллиона рублей. Общественность в России выступила с критикой в адрес украинской певицы.

«Эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — высказал мнение Иосиф Пригожин.

По его словам, украинка заслужила почет и уважение многими десятилетиями деятельности «за копейки». Она, рассказал продюсер, ничего не получала «с альбомов», «как и другие артисты, в том числе советской школы».