Пригожин посетовал на низкий гонорар Ротару

Украинская певица София Ротару заслужила почет, уважение и гонорары в размере 60 тысяч долларов, потому что годами работала за копейки. Об этом «Вечерней Москве» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», София Ротару, неоднократно позволявшая себе ранее скандальные заявления в адрес России, объявила о намерении вновь давать там концерты, а гонораром, за который согласится это сделать, назвала 60 тысяч долларов, то есть свыше 3,8 миллиона рублей. Общественность в России выступила с критикой в адрес украинской певицы.
«Эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — высказал мнение Иосиф Пригожин.
По его словам, украинка заслужила почет и уважение многими десятилетиями деятельности «за копейки». Она, рассказал продюсер, ничего не получала «с альбомов», «как и другие артисты, в том числе советской школы».
«Возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству», — добавил он.