Лобода намекнула на третью беременность

Певица Светлана Лобода озадачила поклонников возможной третьей беременностью. Артистка опубликовала видео, в котором содержится намёк на появление у певицы малыша.

Лобода обнимает и целует свою старшую дочь Евангелину. Девочка говорит матери: мол, твоя любовь «скоро братика ждёт». На что Светлана говорит:«Так, тихо!» и обрывает съёмку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😂🤷‍♀️ой, мама, ой Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Дек 2019 в 1:34 PST В прошлом году певица родила дочь Тильду, отцом которой по слухам может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее News.ru сообщал, что певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ей приписывают роман с музыкантом, якобы начавшийся после фестиваля «Жара» в Баку.