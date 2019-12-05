Лобода намекнула на третью беременность 

Певица Светлана Лобода озадачила поклонников возможной третьей беременностью. Артистка опубликовала видео, в котором содержится намёк на появление у певицы малыша.
Лобода обнимает и целует свою старшую дочь Евангелину. Девочка говорит матери: мол, твоя любовь «скоро братика ждёт». На что Светлана говорит:«Так, тихо!» и обрывает съёмку.
В прошлом году певица родила дочь Тильду, отцом которой по слухам может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Ранее News.ru сообщал, что певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ей приписывают роман с музыкантом, якобы начавшийся после фестиваля «Жара» в Баку.