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Лобода намекнула на третью беременность 

News.ru + ещё 10 19 минут назад
Лобода намекнула на третью беременность
Фото: globallookpress.com
Певица Светлана Лобода озадачила поклонников возможной третьей беременностью. Артистка опубликовала видео, в котором содержится намёк на появление у певицы малыша.
Лобода обнимает и целует свою старшую дочь Евангелину. Девочка говорит матери: мол, твоя любовь «скоро братика ждёт». На что Светлана говорит:«Так, тихо!» и обрывает съёмку.
В прошлом году певица родила дочь Тильду, отцом которой по слухам может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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😂🤷‍♀️ой, мама, ой

Публикация от  LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее News.ru сообщал, что певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ей приписывают роман с музыкантом, якобы начавшийся после фестиваля «Жара» в Баку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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