Водонаева поддержала Решетову в тяге к роскоши

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Решетова заказала автомобиль Tesla, который будет серийно производиться только через три года. Стоимость предзаказа — 70 тысяч долларов. Прихоть девушки оплатил ее возлюбленный — Тимати.

По данным издания, Решетова была уверена, что поклонники воспримут новость благосклонно, поскольку электромобиль не загрязняет атмосферу. Однако пользователи Сети раскритиковали тягу подруги рэпера к роскоши.

Алена Водонаева не видит в поступке Тимати ничего предосудительного: мужчина должен обеспечивать семью и выполнять прихоти женщины, которая родила ему ребёнка.

«Да, на свете немного мужчин, у которых есть возможность преподнести своей супруге автомобиль Tesla. Скупость — это непривлекательно», — подчеркнула телезвезда.

Водонаева также отметила, что «среднестатистический глава российского семейства» может позволить себе преподнести супруге кольцо с бриллиантом или путёвку на море в качестве подарка за рождение наследника.