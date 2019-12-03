Водонаева поддержала Решетову в тяге к роскоши 

Алена Водонаева прокомментировала изданию «7 дней» информацию о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова заказала автомобиль за 70 тысяч долларов. Бывшая звезда «Дома-2» назвала поступок девушки «нормальным», поскольку «скупость — это непривлекательно».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Решетова заказала автомобиль Tesla, который будет серийно производиться только через три года. Стоимость предзаказа — 70 тысяч долларов. Прихоть девушки оплатил ее возлюбленный — Тимати.
По данным издания, Решетова была уверена, что поклонники воспримут новость благосклонно, поскольку электромобиль не загрязняет атмосферу. Однако пользователи Сети раскритиковали тягу подруги рэпера к роскоши.
Алена Водонаева не видит в поступке Тимати ничего предосудительного: мужчина должен обеспечивать семью и выполнять прихоти женщины, которая родила ему ребёнка.
«Да, на свете немного мужчин, у которых есть возможность преподнести своей супруге автомобиль Tesla. Скупость — это непривлекательно», — подчеркнула телезвезда.
Водонаева также отметила, что «среднестатистический глава российского семейства» может позволить себе преподнести супруге кольцо с бриллиантом или путёвку на море в качестве подарка за рождение наследника.