Стас Михайлов спас друга от смерти

Кононов помогал Михайлову организовывать первые концерты.

Однажды ночью они спорили о графике выступлений и провели за разговором около часа. Эту беседу бизнесмен назвал спасительной: по его мнению, если бы тогда он лег спать, то не выбрался бы из горевшего дома. Михайлов сразу приехал к другу, узнав о пожаре. Тогда в доме Кононова сгорело множество их записей.

«Но это все мелочи. Жена у Сергея погибла в этом доме», — рассказал певец.

Из горящего дома также удалось спасти ребенка.

Как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал в «Судьбе человека», как его брат спас ребенка при крушении вертолета. Авария произошла много лет назад неподалеку от Красной поляны. Когда тела погибших нашли, выяснилось, что брат певца накрыл собой одного из пассажиров — маленького мальчика. Ребенок выжил.