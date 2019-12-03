Решетова ответила на слухи об измене Тимати

Девушка в измену отца своего ребёнка не верит. Поводом для слухов стала якобы рабочая поездка рэпера на Мальдивы. Хейтеры предположили, что, устав от хлопот с новорожденным ребёнком, Тимати отправился отдыхать на острова в сопровождении очередной любовницы. Пользователи Сети на фотографиях артиста даже рассмотрели некую таинственную незнакомку.

Анастасия Решетова, оставаясь все это время с ребёнком в столице, недавно прокомментировала слухи о возможной измене возлюбленного.

«Больше левые паблики читайте», — посоветовала недоброжелателям девушка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», дизайнер ювелирных украшений Влад Торохов подсчитал, сколько стоят драгоценности, подаренные Тимати своей возлюбленной. В честь рождения сына артист подарил Решетовой кольцо с бриллиантом весом в 36 карат. Еще одно её кольцо модели бренда Chopard инкрустировано цитринами. Общая стоимость обоих украшений достигает 12 миллионов рублей.