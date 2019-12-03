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Решетова ответила на слухи об измене Тимати 

Рамблер 19 минут назад
Решетова ответила на слухи об измене Тимати
Фото: ТАСС
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, которая недавно родила артисту сына, ответила недоброжелателям, обвинившим основателя лейбла Black Star в неверности, сообщает Starhit.
Девушка в измену отца своего ребёнка не верит. Поводом для слухов стала якобы рабочая поездка рэпера на Мальдивы. Хейтеры предположили, что, устав от хлопот с новорожденным ребёнком, Тимати отправился отдыхать на острова в сопровождении очередной любовницы. Пользователи Сети на фотографиях артиста даже рассмотрели некую таинственную незнакомку.
Анастасия Решетова, оставаясь все это время с ребёнком в столице, недавно прокомментировала слухи о возможной измене возлюбленного.
«Больше левые паблики читайте», — посоветовала недоброжелателям девушка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», дизайнер ювелирных украшений Влад Торохов подсчитал, сколько стоят драгоценности, подаренные Тимати своей возлюбленной. В честь рождения сына артист подарил Решетовой кольцо с бриллиантом весом в 36 карат. Еще одно её кольцо модели бренда Chopard инкрустировано цитринами. Общая стоимость обоих украшений достигает 12 миллионов рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , StarHit
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