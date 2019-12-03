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«К шестому мужу»: Лолите вручили шубу 

Рамблер + ещё 2 40 минут назад
«К шестому мужу»: Лолите вручили шубу
Фото: ТАСС
Певица Лолита Милявская попросила, чтобы подаренную шубу помог ей надеть мужчина, отметив, что это «будет к шестому мужу», сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Лолита получила премию «Золотой хит». После вручения статуэтки певице также преподнесли несколько подарков, в том числе и шубу.
«Пусть мужчина наденет ее на меня — это будет к шестому мужу!» — иронично отметила Лолита.
Прокомментировала она и дарение набора косметики.
«В свои 56 лет желаю себе огромного роста в карьере и вечной молодости с вами и с пластическим хирургом», — заявила Лолита.
«Рамблер» писал, что Лолита Милявская находится в процессе развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Изначально певица говорила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотели «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».
Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой, по слухам, на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.
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Комментарии 3 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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