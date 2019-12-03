«К шестому мужу»: Лолите вручили шубу

Певица Лолита Милявская попросила, чтобы подаренную шубу помог ей надеть мужчина, отметив, что это «будет к шестому мужу», сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, Лолита получила премию «Золотой хит». После вручения статуэтки певице также преподнесли несколько подарков, в том числе и шубу.

«Пусть мужчина наденет ее на меня — это будет к шестому мужу!» — иронично отметила Лолита.

Прокомментировала она и дарение набора косметики.

«В свои 56 лет желаю себе огромного роста в карьере и вечной молодости с вами и с пластическим хирургом», — заявила Лолита.

«Рамблер» писал, что Лолита Милявская находится в процессе развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым . Изначально певица говорила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотели «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой, по слухам, на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.