Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна

Траты молодой возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой составляют в среднем 130 тысяч рублей в день, подсчитала «Экспресс-газета». 30-летняя тулячка Татьяна Брухунова обожает модную одежду от именитых дизайнеров, дорогие сумки, винтажные броши, хорошие рестораны и другие атрибуты безбедной жизни. Издание оценило один из недавних «луков» Брухуновой в 90 тысяч рублей и напомнило, что она предпочитает обедать в дорогих ресторанах «Националь» и «Dr. Живаго», где оставляет не менее 3-5 тысяч рублей. После обеда Татьяна ходит на шопинг в расположенные неподалеку ГУМ и ЦУМ . Передвигается муза юмориста исключительно на такси, а вечера проводит в театрах или на выставках. Ранее журналисты уже обращали внимание на траты Татьяны Брухуновой. Так, «Рамблер» писал, что на фотографиях в Instagram молодая возлюбленная Петросяна нередко предстает с сумками Chanel , Dior, Prada, Loewe, стоимость которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.