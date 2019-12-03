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Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна 

Рамблер + ещё 5 21 минуту назад
Траты молодой возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой составляют в среднем 130 тысяч рублей в день, подсчитала «Экспресс-газета».
30-летняя тулячка Татьяна Брухунова обожает модную одежду от именитых дизайнеров, дорогие сумки, винтажные броши, хорошие рестораны и другие атрибуты безбедной жизни.
Издание оценило один из недавних «луков» Брухуновой в 90 тысяч рублей и напомнило, что она предпочитает обедать в дорогих ресторанах «Националь» и «Dr. Живаго», где оставляет не менее 3-5 тысяч рублей. После обеда Татьяна ходит на шопинг в расположенные неподалеку ГУМ и ЦУМ. Передвигается муза юмориста исключительно на такси, а вечера проводит в театрах или на выставках.
Ранее журналисты уже обращали внимание на траты Татьяны Брухуновой. Так, «Рамблер» писал, что на фотографиях в Instagram молодая возлюбленная Петросяна нередко предстает с сумками Chanel, Dior, Prada, Loewe, стоимость которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.
Комментарии36 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Евгений Петросян , ЦУМ , Chanel , Экспресс-газета
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