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Алла Духова могла выйти замуж за циркача 

Рамблер 37 минут назад
Алла Духова могла выйти замуж за циркача
Фото: Пресс-служба НТВ
Алла Духова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что, если бы не ушла из цирка, то скорее всего вышла бы замуж за клоуна или акробата, сообщает Teleprogramma.pro. Судьбу хореографа изменила травма, полученная ею во время представления.
Худрук международного балета «Тодес» рассказала, что инцидент произошёл во время выступления: она вскочила на барьер, а ее партнер в это время споткнулся и упал всем весом на ей на ногу.
«Три месяца я не выступала. Потеряла форму, чуть поправилась», — отметила хореограф.
На этом цирковая карьера Духовой закончилась. При этом она отметила, что вряд ли ушла бы с манежа по собственной воле.
«Вышла бы замуж за акробата или клоуна и работала бы там по сей день. Уверена в этом», — заявила руководитель «Тодеса».
Сегодня у балетной школы Духовой 127 филиалов по всей стране. Хореограф уверяет, что «в „Тодесе“ затанцует любой». При этом лучшие танцовщики ездят по зарубежным командировкам на гастроли.
В июле, как ранее сообщал «Рамблер», шоу-балет «Тодес» представил новую танцевальную программу в Юрмале. Выступлением артистов восхитились Алла Пугачева и Максим Галкин, которые назвали представление «свежим, классным, драйвовый и энергичным».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Алла Духова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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