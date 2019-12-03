Батрутдинов назвал главную проблему женщин в РФ

Комик Тимур Батрутдинов обвинил российских женщин в меркантильности. Это он назвал главным недостатком прекрасного пола.
Своё мнение телеведущий выразил в интервью для проекта Ирины Шихман «А поговорить?». Резидент Comedy Club заявил, что все девушки начинают просить у него деньги уже на третьем свидании. Батрутдинов заявил, что не жадничает, а просто быстро понимает «свою функцию» в этом союзе.
"Как только начинается у меня общение с девушкой с намёком, на третий день она уже просит денег, чтобы я решил её проблемы, закрыл долги", — пожаловался комик.
В качестве примера артист рассказал, как одна из девушек после короткого знакомства стала просить у него 100 тысяч рублей. рассказав об этом, комик заметил:
Чувствую, что после этого интервью посыпятся сообщения: «А мне соточку? А мне говорил, что денег нет».
Ранее News.ru сообщал, что новое шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова непременно ждёт провал. Такое мнение высказал скандально известный экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев.