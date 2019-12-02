Что случилось с «Джеком Восьмеркиным»? 

Актеру Александру Кузнецову, прославившемуся благодаря роли в фильме «Джек Восьмеркин — „американец“ 2 декабря исполнилось бы 60 лет. Что убило актера, игравшего и в России, и в США, разбирался „СтарХит“.
По данным издания, Александр Кузнецов родился в Петровке Приморского края в семье радиоинженера и учительницы литературы. Окончив физико-математическую школу, он поступил в Авиационный институт Москвы. Однако увлекся театром, бросил на последнем курсе институт и поступил в Щукинское училищ.
Уже с первого года обучения там начал играть в кино. Широкую известность актер получил благодаря проекту „Небывальщина“, а еще больший успех — после выхода фильма „Джек Восьмеркин — „американец“.
Еще во время учебы в Щукинском училище Александр Кузнецов женился на однокурснице Людмиле Собко, однако даже рождение сына Даниила не смогло спасти этот брак. Через несколько лет после развода Александр Кузнецов встретил Юлию Рутберг. Они поженились, в этом браке родился сын — Григорий. Однако вторая жена отказалась эмигрировать вместе с актером в США.
Во время работы в Америке Александр Кузнецов женился на эмигрантке Анне Аитовой, которая родила ему сына — Ивана. Супруги прожили вместе 17 лет, однако жена не поддержала желание Кузнецова вернуться в Россию.
Уже вернувшись на Родину, в 2014 году Александр Кузнецов почувствовал себя плохо, прошел обследование и узнал, что тяжело болен. Врачи нашли у артиста рак простаты.
“Несмотря на то, что меня оперировал главный онкоуролог России, все прошло не совсем успешно. Через две недели мое состояние ухудшилось. Выяснилось, что в брюшной полости не закрылся кровеносный сосуд. Образовалась гематома. И я снова оказался на операционном столе. Когда в моем организме произошел неприятный скачок показателей по онкологии, а химиотерапию делать совсем не хотелось, я принял решение лететь в Бразилию — там живет целитель Джон. Этот человек мне реально помог выкарабкаться», — рассказывал он.
Она через несколько лет самочувствие актера ухудшилось и он вновь обратился к нетрадиционной медицине и экспериментальным методикам лечения в тайной клинике в Дубне.
Однако волновая терапия и советы специалистов учреждения не помогли Кузнецову, и 6 июня он скончался.
По мнению последней возлюбленной актера Марии Станко, он мог бы прожить дольше, если бы не лечение в клинике в Дубне.
«После сеансов волновой терапии были сильные боли и депрессия. Я говорю, что это они погубили Александра. Говорили, что у него нет онкологии, а есть гонококк. Попросили для начала миллион. Еще он страдал от интоксикации, но я его выходила. А однажды унюхала, что он пьет хлорку после посещения этой засекреченной лаборатории! Саша ответил, что это анолит», — рассказала она.
«Рамблер» писал, что ранее Следственный комитет России завершили расследование уголовного дела о смерти в реабилитационном центре актера Дмитрия Марьянова. Следствие посчитало, что артиста можно было спасти, но директор реабилитационного центра запретила вызывать скорую помощь.