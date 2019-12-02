Что случилось с «Джеком Восьмеркиным»?

По данным издания, Александр Кузнецов родился в Петровке Приморского края в семье радиоинженера и учительницы литературы. Окончив физико-математическую школу, он поступил в Авиационный институт Москвы . Однако увлекся театром, бросил на последнем курсе институт и поступил в Щукинское училищ.

Уже с первого года обучения там начал играть в кино. Широкую известность актер получил благодаря проекту „Небывальщина“, а еще больший успех — после выхода фильма „Джек Восьмеркин — „американец“.

Еще во время учебы в Щукинском училище Александр Кузнецов женился на однокурснице Людмиле Собко , однако даже рождение сына Даниила не смогло спасти этот брак. Через несколько лет после развода Александр Кузнецов встретил Юлию Рутберг . Они поженились, в этом браке родился сын — Григорий. Однако вторая жена отказалась эмигрировать вместе с актером в США.

Во время работы в Америке Александр Кузнецов женился на эмигрантке Анне Аитовой, которая родила ему сына — Ивана. Супруги прожили вместе 17 лет, однако жена не поддержала желание Кузнецова вернуться в Россию.

Уже вернувшись на Родину, в 2014 году Александр Кузнецов почувствовал себя плохо, прошел обследование и узнал, что тяжело болен. Врачи нашли у артиста рак простаты.

“Несмотря на то, что меня оперировал главный онкоуролог России, все прошло не совсем успешно. Через две недели мое состояние ухудшилось. Выяснилось, что в брюшной полости не закрылся кровеносный сосуд. Образовалась гематома. И я снова оказался на операционном столе. Когда в моем организме произошел неприятный скачок показателей по онкологии, а химиотерапию делать совсем не хотелось, я принял решение лететь в Бразилию — там живет целитель Джон. Этот человек мне реально помог выкарабкаться», — рассказывал он.

Она через несколько лет самочувствие актера ухудшилось и он вновь обратился к нетрадиционной медицине и экспериментальным методикам лечения в тайной клинике в Дубне.

Однако волновая терапия и советы специалистов учреждения не помогли Кузнецову, и 6 июня он скончался.

По мнению последней возлюбленной актера Марии Станко, он мог бы прожить дольше, если бы не лечение в клинике в Дубне.

«После сеансов волновой терапии были сильные боли и депрессия. Я говорю, что это они погубили Александра. Говорили, что у него нет онкологии, а есть гонококк. Попросили для начала миллион. Еще он страдал от интоксикации, но я его выходила. А однажды унюхала, что он пьет хлорку после посещения этой засекреченной лаборатории! Саша ответил, что это анолит», — рассказала она.