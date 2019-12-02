Стало известно об обмане на шоу Бузовой

На телешоу «План Б» имеет место обман. Об этом, как сообщают «Моменты», заявила певица и телеведущая Ольга Бузова

«План Б» демонстрируется на телеканале ТНТ. В рамках программы Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов ищут друг другу мужа и жену соответственно.

В последнем выпуске, пока Батрутдинов был на свиданиях, Бузова «сплетничала» с одной из участниц шоу, обладательницей титула мисс Екатеринбург — 2016 Елизаветой Аниховской, о своих потенциальных женихах. Певица и телеведущая посетовала на нехватку инициативы и внимания с их стороны.

«Никто до сих пор не тронул ее до глубины души и 100-процентного варианта того, что они могут быть в серьезных отношениях с ней, она не рассматривала», — высказала Аниховская мнение по итогам разговора с Бузовой.