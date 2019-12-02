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Стало известно об обмане на шоу Бузовой 

Рамблер 1 час назад
Стало известно об обмане на шоу Бузовой
Фото: РИА Новости
На телешоу «План Б» имеет место обман. Об этом, как сообщают «Моменты», заявила певица и телеведущая Ольга Бузова.
«План Б» демонстрируется на телеканале ТНТ. В рамках программы Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов ищут друг другу мужа и жену соответственно.
В последнем выпуске, пока Батрутдинов был на свиданиях, Бузова «сплетничала» с одной из участниц шоу, обладательницей титула мисс Екатеринбург — 2016 Елизаветой Аниховской, о своих потенциальных женихах. Певица и телеведущая посетовала на нехватку инициативы и внимания с их стороны.
«Никто до сих пор не тронул ее до глубины души и 100-процентного варианта того, что они могут быть в серьезных отношениях с ней, она не рассматривала», — высказала Аниховская мнение по итогам разговора с Бузовой.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Тимур Батрутдинов высказал мнение, что Ольга Бузова любила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, по-настоящему, тот ранил ее в сердце, до сих пор не ушел из ее сознания, и по этой причине она сравнивает с ним всех остальных мужчин.
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Комментарии1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
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