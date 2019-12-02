Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка
Происшествия

Канделаки вступилась за Асмус и Харламова 

Рамблер 1 час назад
Канделаки вступилась за Асмус и Харламова
Фото: Instagram
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сравнила травлю Кристины Асмус и Гарика Харламова с историями южнокорейских звезд K-Pop Солли и Гу Хара, покончивших с собой из-за хейтинга в соцсетях.
Канделаки напомнила, что обе девушки были успешными певицами и обе столкнулись с шеймингом в интернете. Гу Хара публично боролась с бывшим бойфрендом, который шантажировал ее публикацией домашнего порно в отместку за разрыв отношений. Солли критиковали за феминистические суждения и публичную борьбу с депрессией.
«Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта», — написала Канделаки в Telegram.
По ее словам, ни хейтеры, ни простые наблюдатели не задумываются над чувствами людей, подвергшихся травле.
«Между тем слово — не Синица. Оно не только вылетает, но и множится, находя все больше адептов ненависти. Как можно заставить людей отвечать за свое поведение в Сети, если не наказывать их там, где слова очевидно нарушают закон?», — поинтересовалась телеведущая.
Канделаки отметила, что соцсети в погоне за дивидендами забыли о человеколюбии, «которое никогда не про монетизацию, но всегда про сохранение нами человеческого облика».
Как ранее писал «Рамблер», актриса Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях после выхода фильма «Текст», в котором она снялась в откровенной эротической сцене.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии1 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 563
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 314
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка 33
Ополченка о дезертирах ВСУ: «Переходили целыми ротами»
Ополченка о дезертирах ВСУ: «Переходили целыми ротами» 37
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
01:19
Пока вы не уснули: Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
В мире
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Больше видео