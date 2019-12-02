Канделаки вступилась за Асмус и Харламова

Канделаки напомнила, что обе девушки были успешными певицами и обе столкнулись с шеймингом в интернете. Гу Хара публично боролась с бывшим бойфрендом, который шантажировал ее публикацией домашнего порно в отместку за разрыв отношений. Солли критиковали за феминистические суждения и публичную борьбу с депрессией.

«Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта», — написала Канделаки в Telegram.

По ее словам, ни хейтеры, ни простые наблюдатели не задумываются над чувствами людей, подвергшихся травле.

«Между тем слово — не Синица. Оно не только вылетает, но и множится, находя все больше адептов ненависти. Как можно заставить людей отвечать за свое поведение в Сети, если не наказывать их там, где слова очевидно нарушают закон?», — поинтересовалась телеведущая.

Канделаки отметила, что соцсети в погоне за дивидендами забыли о человеколюбии, «которое никогда не про монетизацию, но всегда про сохранение нами человеческого облика».

Как ранее писал «Рамблер», актриса Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях после выхода фильма «Текст», в котором она снялась в откровенной эротической сцене.