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«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в своих сексуальных похождениях 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в бурной молодости
Фото: ТАСС
В новом выпуске Youtube-шоу «А поговорить?» приглашенный гость Тимур Батрутдинов рассказал о своей бурной молодости времен зарождения Comedy Club.
По словам актера, как только начались гастроли, для него как будто «открылся портал с девушками», у него было желание «перетоптать всю Россию» и о сексуальных похождениях знаменитости знают практически во всех городах страны. Как рассказывает телеведущий, буквально в каждом городе страны у него была своя возлюбленная.
Как рассказывает Тимур, максимум в его постели одновременно были три девушки.
«Главное гибкость и знание нужных точек», — заявил артист.
В тот же период сексуальных экспериментов у актера был период «секса из жалости». Как объяснил Тимур, когда он понимал, что заведение скоро закроется и девушка будет вынуждена покинуть его в одиночестве, потому что никто из мужчин не выбрал ее объектом для утех, в дело вступал он, в роли спасителя. По словам звезды, в девушках, которых не разбирают сразу, заложено много скрытого сексуального потенциала.
«Я редкостный подонок, отношений у меня было несколько» — а эта фраза Тимура разбила сердца многих красоток, как выяснилось, звезда годами встречался одновременно с несколькими девушками.
Неудивительно, что теперь он не может найти ту единственную.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимур Батрутдинов
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