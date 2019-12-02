«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в бурной молодости

«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в своих сексуальных похождениях

В новом выпуске Youtube-шоу «А поговорить?» приглашенный гость Тимур Батрутдинов рассказал о своей бурной молодости времен зарождения Comedy Club.

По словам актера, как только начались гастроли, для него как будто «открылся портал с девушками», у него было желание «перетоптать всю Россию» и о сексуальных похождениях знаменитости знают практически во всех городах страны. Как рассказывает телеведущий, буквально в каждом городе страны у него была своя возлюбленная.

Как рассказывает Тимур, максимум в его постели одновременно были три девушки.

«Главное гибкость и знание нужных точек», — заявил артист.

В тот же период сексуальных экспериментов у актера был период «секса из жалости». Как объяснил Тимур, когда он понимал, что заведение скоро закроется и девушка будет вынуждена покинуть его в одиночестве, потому что никто из мужчин не выбрал ее объектом для утех, в дело вступал он, в роли спасителя. По словам звезды, в девушках, которых не разбирают сразу, заложено много скрытого сексуального потенциала.

«Я редкостный подонок, отношений у меня было несколько» — а эта фраза Тимура разбила сердца многих красоток, как выяснилось, звезда годами встречался одновременно с несколькими девушками.

Неудивительно, что теперь он не может найти ту единственную.