Борисова и Панин прокомментировали слухи об общем ребенке 

Телеведущая Дана Борисова опровергла слухи о беременности от актера Алексея Панина. Она заявила в «сториз» Instagram, что видела Панина всего пару раз в жизни.
Ранее информацию о беременности Борисовой опроверг и сам Панин. Он сообщил, что за последние семь лет видел телеведущую всего раз, и это было четыре дня назад.
Слухи о том, что Дана Борисова беременна от Алексея Панина, появились после совместного фото звезд со съемок телевизионного шоу. При этом многие подписчики обратили внимание на округлившийся живот Борисовой.