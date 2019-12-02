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Борисова и Панин прокомментировали слухи об общем ребенке 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Борисова и Панин прокомментировали слухи об общем ребенке
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова опровергла слухи о беременности от актера Алексея Панина. Она заявила в «сториз» Instagram, что видела Панина всего пару раз в жизни.
Ранее информацию о беременности Борисовой опроверг и сам Панин. Он сообщил, что за последние семь лет видел телеведущую всего раз, и это было четыре дня назад.
Слухи о том, что Дана Борисова беременна от Алексея Панина, появились после совместного фото звезд со съемок телевизионного шоу. При этом многие подписчики обратили внимание на округлившийся живот Борисовой.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Дана Борисова
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