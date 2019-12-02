Борисова и Панин прокомментировали слухи об общем ребенке

Ранее информацию о беременности Борисовой опроверг и сам Панин. Он сообщил, что за последние семь лет видел телеведущую всего раз, и это было четыре дня назад.

Слухи о том, что Дана Борисова беременна от Алексея Панина, появились после совместного фото звезд со съемок телевизионного шоу. При этом многие подписчики обратили внимание на округлившийся живот Борисовой.