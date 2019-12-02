Брежнева похвасталась необычным подарком мужа 

Поклонники Веры Брежневой продолжают гадать о ее возможном расставании с мужем, продюсером Константином Меладзе.
Накануне в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ Брежнева рассказала о необычном подарке от мужа, после чего подозрения поклонников лишь усилились.
Так, певица похвасталась, что супруг подарил ей… чемодан.
«Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — цитирует Веру News.ru.
Слухи о возможном разводе Брежневой и Меладзе появились после того, как певица удалила из Instagram совместные фото с мужем. На вопрос одного из подписчиков об отношениях пары Вера ответила: «Вас это так волнует?».